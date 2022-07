L'attentato all'aborto, mentre si fanno battaglie sui pronomi (Di sabato 2 luglio 2022) Tutti concordano sul fatto che ci vogliano delle leggi senza adagiarsi sulle sentenze. Se però il fronte pro-choice rimane concentrato in una lotta senza quartiere sui pronomi e sulla inclusività del linguaggio, mentre un diritto viene cancellato sotto loro il naso, la strada sarà più difficile Leggi su huffingtonpost (Di sabato 2 luglio 2022) Tutti concordano sul fatto che ci vogliano delle leggi senza adagiarsi sulle sentenze. Se però il fronte pro-choice rimane concentrato in una lotta senza quartiere suie sulla inclusività del linguaggio,un diritto viene cancellato sotto loro il naso, la strada sarà più difficile

Pubblicità

HuffPostItalia : L'attentato all'aborto, mentre si fanno battaglie sui pronomi - FCassone74it : tu leggiti COSA ha portato, tanto per fare un esempio, all'attentato di Oklahoma City. non sto sbarellando,mi sto i… - walterlana6 : Un corto circuito in una sede della Lega. Salvini dice che è stato un attentato. Zelensky dichiara che all'interno… - sheep_floyd : @Noiconsalvini Ma chi lo fa un attentato del genere, Topo Gigio? Ma farvi da una controllata all'impianto elettrico piuttosto? - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: In fiamme campanelliera della sede fiorentina della #Lega in viale Corsica. L'attentato incendiario nella tarda serata d… -