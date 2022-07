Griglia di partenza F1 | GP Gran Bretagna 2022 | pole bagnata di Carlos Sainz | 2° Verstappen e 3° Leclerc

Leggi su oasport

(Di sabato 2 luglio 2022) Sono andate in archivio le qualifiche del GP di, decimo round del Mondialedi F1. Sul celebre tracciato di Silverstone piloti e team hanno lavorato per trovare nel più breve tempo possibile la messa a punto ideale per massimizzare la prestazione nel time-attack. Insieme a Suzuka e Spa, la pista britannica è tra quelle che esercitano i più alti livelli di energia sugli pneumatici. Per questo, per la terza volta quest’anno, Pirelli ha selezionato le tre mescole più dure della gamma: C1 come P Zero White hard, C2 come P Zero Yellow medium e C3 come P Zero Red soft. Nella gestione delle mescole, quella con le bande rosse è stata chiaramente scelta per avere i riscontri migliori. Le curve ultra-rapide e ad altissima velocità, come la Maggots e la Becketts, non sono state le uniche sfide poste dal layout: il meteo ha ...