Ex Milan, Petagna conteso tra Salernitana e Monza (Di sabato 2 luglio 2022) Morgan De Sanctis, nuovo direttore sportivo della Salernitana, ha parlato di Andrea Petagna, attaccante del Napoli che piace anche al Monza Leggi su pianetamilan (Di sabato 2 luglio 2022) Morgan De Sanctis, nuovo direttore sportivo della, ha parlato di Andrea, attaccante del Napoli che piace anche al

Pubblicità

sportli26181512 : Napoli, l'ex Milan Petagna cercato dal Monza di Galliani: Nel caso in cui Andrea Pinamonti dovesse palesare la volo… - sportli26181512 : Ex Milan, Petagna potrebbe trasferirsi al Monza: è l'alternativa a Pinamonti: Nel caso in cui Andrea Pinamonti dove… - CMercatoZone : Lato #Monza vicini gli accordi sia per #Petagna che per #Pessina (anche se l’Atalanta preferiva venderlo a fine mer… - jackpoolista : Petagna va al Monza fa più gol di Origi.. ogni volta il Milan di mezzo. Quanti fegati spappolati. Poi anche Hubner… - infoitsport : CorSport - Il Monza tenta Ounas e Petagna! Sondaggio Milan per Politano, Demme piace in Germania -