Binotto | ' Contenti per Sainz | è cresciuto e merita la pole'

(Di sabato 2 luglio 2022) Una Ferrari inposition a Silverstone non la si vedeva esattamente da 10 anni, dal 2012, quando davanti a tutti in qualifica, anche allora sul bagnato, ce la portò Fernando Alonso. Il merito è di ...

Con una macchina in prima posizione ed una in terza, Mattiasi augura di vivere una ... "Vedere Carlos in pole è bello, siamoper lui. E' da tanto che lo merita, da tanto che lo spera ..."Tuttiper Sainz, la cercava da tanto ed è arrivata in una giornata difficile. È rimasto calmo in ... Questo il commento di Mattia, team principal della Ferrari dopo le qualifiche del ...Il team principal della Ferrari si è detto soddisfatto della prima e terza posizione artigliata dai suoi piloti in vista di una gara che sarà lunga e probabilmente decisa dalla gestione delle gomme ...Al termine del sabato di Silverstone, il team principal Ferrari, Mattia Binotto, commenta le qualifiche del GP di Gran Bretagna.