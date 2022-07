Amazon semplificherà le pratiche di cancellazione per gli utenti (Di sabato 2 luglio 2022) “Amazon si è impegnata ad adeguare le proprie pratiche di cancellazione alle norme dell’Ue in materia di tutela dei consumatori. La piattaforma consentirà ai consumatori dell’Ue e dello Spazio Economico europeo di annullare l’iscrizione ad Amazon Prime con soli due clic, utilizzando un pulsante “annulla” ben visibile e inequivocabile.” È quanto ha reso noto la Commissione Ue. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Ama zon punta a espandersi nel panorama degli annunci pubblicitari per le piccole aziende “Questa modifica si è resa necessaria per conformarsi alle norme dell’Ue in materia di tutela dei consumatori, compresa la direttiva sulle pratiche commerciali sleali. A seguito di una denuncia da parte dell’Organizzazione europea dei consumatori, del Consiglio norvegese dei ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 2 luglio 2022) “si è impegnata ad adeguare le propriedialle norme dell’Ue in materia di tutela dei consumatori. La piattaforma consentirà ai consumatori dell’Ue e dello Spazio Economico europeo di annullare l’iscrizione adPrime con soli due clic, utilizzando un pulsante “annulla” ben visibile e inequivocabile.” È quanto ha reso noto la Commissione Ue. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Ama zon punta a espandersi nel panorama degli annunci pubblicitari per le piccole aziende “Questa modifica si è resa necessaria per conformarsi alle norme dell’Ue in materia di tutela dei consumatori, compresa la direttiva sullecommerciali sleali. A seguito di una denuncia da parte dell’Organizzazione europea dei consumatori, del Consiglio norvegese dei ...

