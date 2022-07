(Di venerdì 1 luglio 2022) Il fumettistacontro lae in difesa dei. Per superare il veto della Turchia alla loro entrata nell’Alleanza Atlantica Svezia e Finlandia si sono impegnate a non sostenere più il Partito dei Lavoratori del Kurdistan. Michele Rech, che in Kobane Calling ha raccontato l’assedio alla città simbolo della resistenza curda, non ci sta. E in un’intervista a Repubblica spiega: «Questo memorandum stabilisce principi molto gravi. Mette in discussione, per dirne uno, il diritto all’asilo. E oltre al Pkk, si impegna a non sostenere più anche partner affidabili che ci hanno aiutato nella guerra all’Isis e congela la discussione riguardo alla presenza del Partito dei lavoratorinelle liste del terrorismo internazionale. Riporta indietro di anni l’intero processo di ...

Zerocalcare: «Vi spiego perché ora la Nato sta giocando con la pelle dei curdi» Dopo il memorandum tra i paesi nordeuropei e la Turchia: "L' accordo mette in discussione il diritto d'asilo e ripudia anche chi ha ...