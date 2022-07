UFFICIALE – Onana è il nuovo rinforzo dell’Inter

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 1 luglio 2022) Un’estate caldissima e un calciomercato sempre più interessante, con unarrivo in Serie A. Si tratta diall’Inter, accordo già trovato nei mesi scorsi. Il portiere classe ’96 diventa così ilnerazzurro, dopo essersi svincolato dall’Ajax. Andrà a fare il secondo di Handanovic, seppur permettendogli di rifiatare maggiormente e di acquisire esperienza e minutaggio, diventando una valida alternativa. Contratto di cinque anni con un ingaggio di circa 3,3 milioni di euro.all’Inter, altro colpo in entrata Inter scatenata sul mercato in entrata. Dopo aver chiuso per Lukaku e Asllani, trova l’ufficialità anche per Mkhitaryan dalla Roma edall’Ajax. Si lavora ancora su Dybala e sui diversi partenti che servono alla società per fare cassa e snellire la ...