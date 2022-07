Santoro a valanga sul “Foglio” | «Aiuterò Conte se si libera di Draghi | di Grillo | del Pd e delle ambiguità sulla guerra»

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 luglio 2022) Si era già capito dalle sue forti uscite, sul Pd ein balìa – a suo dire – di Biden,necessità di dar voce a un pensiero diverso, che Micheleaveva una gran voglia di entrare nella mischia. E in una bella intervista di Salvatore Merlo sullo dice senza mezzi termini: «Non ho intenzione di sfruttare la mia popolarità per un blitz elettorale che non va da nessuna parte, ho una storia. E la tutelo. Però se Giuseppedecidesse di fare politica, e non tattica, se lasciasse il governo di Marioper mettersi in gioco a sinistra e rischiare… allora sarei anche disposto a dare una mano». Espiega (dopo una lunga e appassionata analisi della situazione) quel che dovrebbe fare l’ex ...