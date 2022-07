Russia-Cina, altro che amici: Putin fa arrestare uno scienziato russo “spia” di Pechino e malato terminale (Di venerdì 1 luglio 2022) Vacilla l’asse Mosca-Pechino, alle prese con un clamoroso caso di spionaggio. Uno scienziato russo, ammalato terminale di cancro, è stato arrestato in un ospedale della Siberia e trasferito in carcere a Mosca con l’accusa di spionaggio a favore della Cina. Lo riferisce il sito Tayga.info, rilanciato da Moscow Time. Dmitry Kolker, 54 anni, è direttore dell’Istituto di ottica quantistica dell’Università di Novosibirsk, ma ora è in gravi condizioni di salute. “Hanno preso un uomo un uomo malato, ricoverato in un ospedale privato, che sta praticamente morendo ed è nutrito grazie ad un tubo collegato alle sue vene”, ha denunciato il figlio, Maxim Kolker. Il padre, ha detto, è accusato di spionaggio a favore della Cina, paese alleato della ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 luglio 2022) Vacilla l’asse Mosca-, alle prese con un clamoroso caso di spionaggio. Uno, amdi cancro, è stato arrestato in un ospedale della Siberia e trasferito in carcere a Mosca con l’accusa di spionaggio a favore della. Lo riferisce il sito Tayga.info, rilanciato da Moscow Time. Dmitry Kolker, 54 anni, è direttore dell’Istituto di ottica quantistica dell’Università di Novosibirsk, ma ora è in gravi condizioni di salute. “Hanno preso un uomo un uomo, ricoverato in un ospedale privato, che sta praticamente morendo ed è nutrito grazie ad un tubo collegato alle sue vene”, ha denunciato il figlio, Maxim Kolker. Il padre, ha detto, è accusato di spionaggio a favore della, paese alleato della ...

