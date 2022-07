Roaming, ecco le nuove regole Ue in vigore per i prossimi 10 anni (Di venerdì 1 luglio 2022) Via al nuovo regolamento europeo in vigore dall’1 luglio 2022, che proroga fino al 2032 il Roaming a tariffa nazionale, con alcuni miglioramenti rispetto a quanto previsto oggi Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 1 luglio 2022) Via al nuovo regolamento europeo indall’1 luglio 2022, che proroga fino al 2032 ila tariffa nazionale, con alcuni miglioramenti rispetto a quanto previsto oggi

Pubblicità

infoiteconomia : Roaming, in vigore per i prossimi 10 anni le nuove regole Ue: ecco cosa sapere - infoiteconomia : Roaming Ue: dal 1 luglio la soglia sale, ecco come calcolarla - SkyTG24 : Roaming, in vigore per i prossimi 10 anni le nuove regole Ue: ecco cosa sapere - edavid57edavid : RT @sole24ore: Roaming, ecco le nuove regole Ue in vigore per i prossimi 10 anni - infoiteconomia : Roaming, ecco le nuove regole Ue in vigore per i prossimi 10 anni -