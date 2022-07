Putin raccontato dall’ambasciatore Sergio Romano (Di venerdì 1 luglio 2022) “Credevamo che la fine della Guerra fredda con la caduta del muro di Berlino rendesse le guerre europee sempre più improbabili. Ma stiamo invece constatando che le due maggiori potenze del mondo euro atlantico, la Russia e gli Stati Uniti, si stanno facendo una guerra per procura in Ucraina, nel cuore dell’Europa. Quali sono i reali motivi del conflitto? Quanto contano il carattere di Putin e quello di Zelensky? Le sanzioni produrranno l’effetto desiderato o rischiano invece di provocare danni e inconvenienti all’Europa? Siamo alla vigilia di una guerra che si estenderà all’intero continente? Sarà ancora possibile riunire tutti gli attori del dramma al tavolo della pace?”: Potrà non suscitare simpatie, e neanche empatie, ma dal momento che il ruolo della diplomazia sembra ancora una volta lento e inefficace, è interessante il fatto che l’Ambasciatore ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 luglio 2022) “Credevamo che la fine della Guerra fredda con la caduta del muro di Berlino rendesse le guerre europee sempre più improbabili. Ma stiamo invece constatando che le due maggiori potenze del mondo euro atlantico, la Russia e gli Stati Uniti, si stanno facendo una guerra per procura in Ucraina, nel cuore dell’Europa. Quali sono i reali motivi del conflitto? Quanto contano il carattere die quello di Zelensky? Le sanzioni produrranno l’effetto desiderato o rischiano invece di provocare danni e inconvenienti all’Europa? Siamo alla vigilia di una guerra che si estenderà all’intero continente? Sarà ancora possibile riunire tutti gli attori del dramma al tavolo della pace?”: Potrà non suscitare simpatie, e neanche empatie, ma dal momento che il ruolo della diplomazia sembra ancora una volta lento e inefficace, è interessante il fatto che l’Ambasciatore ...

