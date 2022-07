Ondata di calore, allerta a Napoli: temperature 8 gradi superiori alla media (Di venerdì 1 luglio 2022) Caldo record previsto nei prossimi giorni. A segnalarlo è la Protezione civile della Regione Campania, che ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da Ondata di calore.... Leggi su ilmattino (Di venerdì 1 luglio 2022) Caldo record previsto nei prossimi giorni. A segnalarlo è la Protezione civile della Regione Campania, che ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo dadi....

Pubblicità

Heinric96694150 : @Giulio_Firenze Vedendo il girovita largo, dev'esser morto durante l'ultima ondata di calore per collasso cardiores… - Torrechannelit : Campania – Ondata di calore, da domani temperature superiori ai valori medi stagionali di 5-7 gradi - montediprocida : La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da 'ondata di calor… - ilbattitore : @BelpietroTweet È ormai evidente come la recente ondata di calore abbia avuto devastanti effetti su quel che rimane… - infoitinterno : Ondata di calore Napoli e Campania, Luglio inizia con bollino rosso. Domani allerta massima in 19 città -