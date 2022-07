Mutui | case e stipendi | cosa cambia per gli italiani con l’inflazione che corre all’8%

Pubblicità

pas_alb : Solidarietà a #Sileri e a tutti quelli come lui che all'improvviso si ritrovano bonifici, mutui, case, regalie mili… - invisibleMe84 : - AndreaOcchione1 : @GiovaQuez Neanche loro credono alle boiate che dicono, ma i cachet per le comparsate televisive sono sempre appeti… - RubiuAntonello2 : Che strano ,case,barche,mutui pagati da filantropi a loro insaputa?? Che sfiga ho mai preso,solo a loro succedono s… - fabioschiavo60 : @trattomale Sempre fortunati ‘sti politici, droga regalata, mutui e sconti per acquisto case a loro insaputa…quasi… -

ipotecari, erogati in condizioni sicuramente vantaggiose rispetto agli istituti di credito ... sono escluse le abitazioni ricevute in donazione o eredità, lenon utilizzabili perché ...Se per la richiesta dic'è tutto sommato qualche possibilità in più per i giovani, per quel che riguarda i prezzi delleè bene mettersi l'anima in pace: per il mattone non è un buon ...Più l’inflazione cresce, più i salari reali diminuiscono. Mille euro di stipendio rispetto a un anno fa comprano l’8% di merci in meno. Per un finanziamento a 20-30 anni a tasso fisso che superi il 70 ...MILANO – Casa & giovani: analizzando le compravendite realizzate nel 2021 attraverso le agenzie del Gruppo Tecnocasa attive sul territorio nazionale si ev ...