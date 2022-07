LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: trionfano Serra e Sartori! un argento e un bronzo dal nuoto (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA VENERDI’ 1° LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 20.44 ATLETICA – Ancora un errore per Fassinotti a 2.22. Era un match ball per la medaglia. 20.41 ATLETICA – Nel lungo con 6.14 Laura Strati sale all’ottavo posto. Vediamo se basterà per disputare i tre salti di finale. 20.38 ATLETICA – Gara perfetta di Sartori che è partita davanti e ha resistito in testa fino al traguardo. L’argento va alla francese Seri con 56?01, terza la marocchina Ennadi con 56?45 che è il personale. Settimo posto per Alice Muraro con 57?12. Si è spenta un po’ nel rettilineo finale l’altra azzurra. 20.35 ATLETICA – OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA REBECCA SARTORI VINCE I 400 OSTACOLI CON 55?74!!! REGINA DEL ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA VENERDI’ 1° LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 20.44 ATLETICA – Ancora un errore per Fassinotti a 2.22. Era un match ball per la medaglia. 20.41 ATLETICA – Nel lungo con 6.14 Laura Strati sale all’ottavo posto. Vediamo se basterà per disputare i tre salti di finale. 20.38 ATLETICA – Gara perfetta di Sartori che è partita davanti e ha resistito in testa fino al traguardo. L’va alla francese Seri con 56?01, terza la marocchina Ennadi con 56?45 che è il personale. Settimo posto per Alice Muraro con 57?12. Si è spenta un po’ nel rettilineo finale l’altra azzurra. 20.35 ATLETICA – OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA REBECCA SARTORI VINCE I 400 OSTACOLI CON 55?74!!! REGINA DEL ...

