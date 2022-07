“In non dimentico”. Isola dei Famosi, Nick Luciani non perdona Nicolas Vaporidis (Di venerdì 1 luglio 2022) A meno di una settimana dalla fine dell’Isola dei Famosi Nick Luciani attacca Nicolas Vaporidis. Nelle ore scorse era stato Marco Cucolo ad usare toni pochi lusinghieri con il vincitore. E lo stesso aveva fatto la compagna Lory Del Santo. Nel dettaglio quest’ultima aveva spiegato: “Nicolas Vaporidis è stato molto scorretto. Mi pento di non aver denunciato subito in diretta le sue scorrettezze. Devo comunque riconoscergli una grande bravura nelle strategie”. Mentre Cucolo la ha definito il “naufrago peggiore”. Entrambi, invece, hanno molto apprezzato Nick Luciani: “Una persona molto creativa e che soffriva meno la fame. Avrei voluto vincesse lui e non Nicolas”. Nick che ha raccontato ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) A meno di una settimana dalla fine dell’deiattacca. Nelle ore scorse era stato Marco Cucolo ad usare toni pochi lusinghieri con il vincitore. E lo stesso aveva fatto la compagna Lory Del Santo. Nel dettaglio quest’ultima aveva spiegato: “è stato molto scorretto. Mi pento di non aver denunciato subito in diretta le sue scorrettezze. Devo comunque riconoscergli una grande bravura nelle strategie”. Mentre Cucolo la ha definito il “naufrago peggiore”. Entrambi, invece, hanno molto apprezzato: “Una persona molto creativa e che soffriva meno la fame. Avrei voluto vincesse lui e non”.che ha raccontato ...

