I meteorologi: Caldo ancora in aumento in tutta Italia, tregua da metà settimana (Di venerdì 1 luglio 2022) L'alta pressione non molla la presa sull'Italia nemmeno in questo inizio di luglio. Caldo in aumento al centro-sud e nelle isole, nel weekend anche al nord. Nella parte centrale della prossima settimana si intravede una tregua Il cambio del mese avviene nel segno della continuità con l'alta pressione africana ben salda nell'area mediterranea e la conseguente prosecuzione sia dell'intensa ondata di calore che della grave siccità. Le temperature in questo primo giorno di luglio saranno in ulteriore aumento al Centro-Sud con punte oltre i 35 gradi e picchi di 40 sulla Sicilia. Il Nord viene invece lambito da una debole perturbazione in transito sull'Europa centrale (n.1 di luglio) con effetti quasi esclusivamente nelle Alpi dove registriamo un lieve e temporaneo calo termico.

