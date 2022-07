Gianpaolo scomparso a 31 anni | trovate nel suo pc le mappe del percorso che voleva seguire

Pubblicità

nordest24 : Anche oggi nessuna traccia di Gianpaolo Baggio, l'escursionista scomparso da sabato 25 giugno ?? La ferrata Palma… - Gazzettino : Non c'è traccia di #gianpaolo baggio #scomparso da sabato sulle prealpi Giulie -

PULFERO - Ancora senza esito le ricerche di Gianpaolo Baggio, l'ingegnere di 31 anni, residente a Torreano, di cui non si hanno notizie da sabato 25 giugno. Domani, sabato 2 luglio, proseguiranno le ricerche. La novità è che nel computer dell'...