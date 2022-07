Ex concorrente de L’Isola Dei Famosi fa coming out e presenta il fidanzato sui social (Di venerdì 1 luglio 2022) Un ex concorrente de L’Isola Dei Famosi fa coming out e presenta al pubblico social il fidanzato. Ecco di chi si tratta A pochi giorni dalla finale de L’Isola Dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi continua a far parlare di sè. Stavolta, però, non è l’edizione del 2022 a far discutere ma quella del 2006 condotta da Simona Ventura in cui vinse Luca Calvani. Ed è proprio l’ex vincitore Calvani il protagonista del recente gossip e del coming out che, in pochissime ore, ha fatto il giro del web. Ex corteggiatore di Uomini e Donne nel 2004, il 47 enne presenta quindi ai suoi fan il fidanzato rivelando la relazione che, da anni, vive con l’imprenditore Alessandro Franchini. Su ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Un exdeDeifaout eal pubblicoil. Ecco di chi si tratta A pochi giorni dalla finale deDei, il reality show condotto da Ilary Blasi continua a far parlare di sè. Stavolta, però, non è l’edizione del 2022 a far discutere ma quella del 2006 condotta da Simona Ventura in cui vinse Luca Calvani. Ed è proprio l’ex vincitore Calvani il protagonista del recente gossip e delout che, in pochissime ore, ha fatto il giro del web. Ex corteggiatore di Uomini e Donne nel 2004, il 47 ennequindi ai suoi fan ilrivelando la relazione che, da anni, vive con l’imprenditore Alessandro Franchini. Su ...

