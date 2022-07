Calcio: Aia. Ferrieri Caputi e altri 4 arbitri promossi dalla Can C (Di venerdì 1 luglio 2022) La direttrice di gara della sezione di Livorno nell'organico di Serie A e B ROMA - Cinque promossi, altrettanti i direttori di gara dismessi. L'Aia ha ufficializzato i nuovi organici delle varie ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) La direttrice di gara della sezione di Livorno nell'organico di Serie A e B ROMA - Cinque, altrettanti i direttori di gara dismessi. L'Aia ha ufficializzato i nuovi organici delle varie ...

Pubblicità

zazoomblog : Calcio: Aia. Ferrieri Caputi e altri 4 arbitri promossi dalla Can C - #Calcio: #Ferrieri #Caputi #altri - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Aia. Ferrieri Caputi e altri 4 arbitri promossi dalla Can C - AIA_it : Il #ComitatoNazionale dell'Associazione Italiana #Arbitri ha deliberato i Premi Nazionali per la Stagione Sportiva… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Trentalange: 'Sarà una stagione difficile e anomala' Presidente dell'Aia: 'Contenti che Orsato arbitrerà ai Mondiali' - aiacatanzaro : RT @AIA_it: Si è svolta oggi a #Coverciano la conferenza stampa dell’#AIA, che ha presentato la Formazione dei Ruoli Arbitrali Nazionali pe… -