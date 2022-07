Cade in piscina con la bimba, muore la babysitter: la piccola è in rianimazione (Di venerdì 1 luglio 2022) È morta la baby sitter cinquantenne, di origine filippina, che nella tarda mattinata di ieri è caduta in una piscina privata di una villa sui colli bolognesi insieme alla bimba di appena due anni che accudiva. Sono stati altri dipendenti a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 1 luglio 2022) È morta la baby sitter cinquantenne, di origine filippina, che nella tarda mattinata di ieri è caduta in unaprivata di una villa sui colli bolognesi insieme alladi appena due anni che accudiva. Sono stati altri dipendenti a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

