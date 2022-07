1° luglio … (Di venerdì 1 luglio 2022) Gli eventi datati 1° luglio Nella storia del Torino è conosciuto come uno di quelli che giunsero in riva al Po nel tentativo di ricostruire la squadra dopo la tragedia di Superga. Era il punto di riferimento della Nazionale italiana al Mondiale ’50, come raccontato nella puntata di ‘Buffa racconta Storie mondiali’ dedicata al ‘Maracanazo’. Il 1° luglio 1922 nasceva Riccardo Carapellese, che nel 1949 si trasferiva sotto la Mole dopo tre tornei e 35 reti con la maglia del Milan. In una classifica sui 100 granata di sempre stilata nel novembre 2013 sul Guerin Sportivo Matteo Dotto lo piazzò al cinquantaseiesimo posto. E proprio di fronte al Toro disputò l’ultima gara in Serie A, con la maglia del Genoa, il 7 aprile 1957. Nel massimo campionato disputò 315 gare realizzando 111 gol. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 1 luglio 2022) Gli eventi datati 1°Nella storia del Torino è conosciuto come uno di quelli che giunsero in riva al Po nel tentativo di ricostruire la squadra dopo la tragedia di Superga. Era il punto di riferimento della Nazionale italiana al Mondiale ’50, come raccontato nella puntata di ‘Buffa racconta Storie mondiali’ dedicata al ‘Maracanazo’. Il 1°1922 nasceva Riccardo Carapellese, che nel 1949 si trasferiva sotto la Mole dopo tre tornei e 35 reti con la maglia del Milan. In una classifica sui 100 granata di sempre stilata nel novembre 2013 sul Guerin Sportivo Matteo Dotto lo piazzò al cinquantaseiesimo posto. E proprio di fronte al Toro disputò l’ultima gara in Serie A, con la maglia del Genoa, il 7 aprile 1957. Nel massimo campionato disputò 315 gare realizzando 111 gol. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi ...

Pubblicità

OfficialSSLazio : ?? La #SSLazio presenta il nuovo kit gara Mizuno per la stagione 2022-23 ?? Serata-evento a Roma il 4 luglio a Piazza… - AntoVitiello : 1 luglio 2022: dopo un mese non semplice la squadra Campione d'Italia riparte 'Recupereremo' cit #Milan #Maldini ??? - trash_italiano : È Luglio raga - Essel___ : Benvenuto #luglio, bello de casa però non esagerà?? - RobertaBruzzone : RT @sehmagazine: ?? Dal 7 luglio ritornano gli appuntamenti con il Festival culturale Liberevento. In arrivo: Romano Prodi, Umberto Galimber… -