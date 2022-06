Wimbledon | Cocciaretto esce di scena al secondo turno

Pubblicità

Eurosport_IT : ???? Italiani a Wimbledon ?????? Al 3° turno: ? Sinner In gioco: ?? Sonego Eliminati: ?? Berrettini (ritirato, covi… - MercRF : RT @Eurosport_IT: ???? Italiani a Wimbledon ?????? Al 3° turno: ? Sinner ? Sonego Eliminati: ?? Berrettini (ritirato, covid) ?? Cocciaretto 2… - Eurosport_IT : ???? Italiani a Wimbledon ?????? Al 3° turno: ? Sinner ? Sonego Eliminati: ?? Berrettini (ritirato, covid) ?? Cocciar… - RaulAlbiol33LIB : RT @Eurosport_IT: ???? Italiani a Wimbledon ?????? Al 3° turno: ? Sinner In gioco: ?? Sonego Eliminati: ?? Berrettini (ritirato, covid) ?? C… - infoitsport : Wimbledon 2022, Cocciaretto lotta ma si arrende in due set a Begu -

Ma non è bastato ad Elisabetta, uscita di scena al secondo turno di, terzo Slam del 2022, in corso sui prati dell'All England Club di Londra. Il Major British quest'anno non ...Jannik Sinner e Novak Djokovic superano il turno al torneo dimentre esce di scena l'ultima azzurra in gara, ovvero Elisabetta. L'altoatesino, numero 13 del mondo e 10 del seeding, ha superato il secondo turno, battendo lo svedese Mikael ...Come sempre ci ha provato fino all’ultimo, facendo vedere di aver il tennis giusto per poter giocare bene sull’erba. Ma non è bastato ad ...Wimbledon 2022, Cocciaretto lotta ma si arrende in due set a Begu. by Sofia Cioli. Elisabetta Cocciaretto - Foto LiveMedia/Rob Prange/DPPI. Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto che, nel match val ...