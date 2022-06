Un altro domani, trama 1° luglio 2022: Cloe allontana Maria (Di giovedì 30 giugno 2022) Un altro domani, venerdì 1° luglio 2022, a causa della fine di Brave and Beautiful, regalerà al proprio pubblico una puntata doppia e, stando alla trama, ne accadranno di tutti i colori. Innanzitutto, Julia verrà a sapere da Fernando che la banca non ha intenzione di concederle il prestito e Sergio e Diana le offriranno il loro aiuto, ma lei rifiuterà. La ragazza, però, rifletterà con attenzione sulla situazione e alla fine accetterà l'offerta della madre. Intanto, Carmen sarà in forte apprensione per il malore di Francisco e si sentirà in colpa per aver litigato con lui poco prima. La giovane, intanto, continuerà a frequentare Victor, mentre Kiros la terrà ancora a distanza. Dal canto suo, Angel solleciterà Agustina a mantenere il segreto della sua tresca con Ines, mentre Patricia, incaricata ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 30 giugno 2022) Un, venerdì 1°, a causa della fine di Brave and Beautiful, regalerà al proprio pubblico una puntata doppia e, stando alla, ne accadranno di tutti i colori. Innanzitutto, Julia verrà a sapere da Fernando che la banca non ha intenzione di concederle il prestito e Sergio e Diana le offriranno il loro aiuto, ma lei rifiuterà. La ragazza, però, rifletterà con attenzione sulla situazione e alla fine accetterà l'offerta della madre. Intanto, Carmen sarà in forte apprensione per il malore di Francisco e si sentirà in colpa per aver litigato con lui poco prima. La giovane, intanto, continuerà a frequentare Victor, mentre Kiros la terrà ancora a distanza. Dal canto suo, Angel solleciterà Agustina a mantenere il segreto della sua tresca con Ines, mentre Patricia, incaricata ...

