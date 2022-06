Strage di Viareggio, nell’appello-bis condannato a 5 anni l’ex ad di Ferrovie Mauro Moretti (Di giovedì 30 giugno 2022) l’ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, Mauro Moretti, è stato condannato a cinque anni di reclusione per la Strage ferroviaria di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009. Moretti è stato condannato per disastro ferroviario colposo, incendio e lesioni colpose. La procura generale aveva chiesto sei anni e nove mesi. È stata esclusa la colpa dell’omessa disposizione della riduzione della velocità dei convogli merci, mentre il reato di omicidio colposo è stato dichiarato estinto per prescrizione come aveva richiesto la Corte di Cassazione, che aveva ordinato al Tribunale di Firenze di ripetere il processo di appello. Nel primo, Moretti era stato ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022)amministratore delegato didello Stato e Rete Ferroviaria Italiana,, è statoa cinquedi reclusione per laferroviaria di(Lucca) del 29 giugno 2009.è statoper disastro ferroviario colposo, incendio e lesioni colpose. La procura generale aveva chiesto seie nove mesi. È stata esclusa la colpa dell’omessa disposizione della riduzione della velocità dei convogli merci, mentre il reato di omicidio colposo è stato dichiarato estinto per prescrizione come aveva richiesto la Corte di Cassazione, che aveva ordinato al Tribunale di Firenze di ripetere il processo di appello. Nel primo,era stato ...

