Sonia Bruganelli e Orietta Berti al Gf Vip 7 | è ufficiale poi il post scompare

(Di giovedì 30 giugno 2022)sono le due opinioniste del Grande Fratello Vip: è. Lo svela con unChi Magazine che poi lo rimuove Dopo le indiscrezioni arriva su Instagram di Chi Magazine la conferma:saranno le opinioniste del Grande Fratello Vip 7 ma subito dopo il, come riporta Blogtivvu. “L’ufficialità arriva sull’account Instagram di Chi Magazine ed i commenti lasciati dagli utenti parlano chiaro e tutti lamentano il ritorno in pista della. Dopo pochi minuti ilè stato misteriosamente cancellato: sarebbe dovuto uscire la settimana prossima? (magari con la cover del ...

Pubblicità

trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del #GFVIP. Si sta chiudendo in queste ore il contra… - zioale__ : Sonia Bruganelli e Oriette Berti sono ufficialmente le nuove opinioniste del #gfvip in partenza lunedì 19 settembre… - gfvipnews_ : Le opinioniste del #GFVIP 7, Orietta Berti e Sonia Bruganelli sono ufficiali? #PalinsestiMediaset - blogtivvu : Ufficiale: Sonia Bruganelli e Orietta Berti sono le opinioniste del Grande Fratello Vip (ma il post Instagram spari… - andreastoolbox : GF Vip 7, Sonia Bruganelli e Orietta Berti sono le opinioniste -

Le indiscrezioni non sono durate che un momento. Dopo le voci insistenti sul ritorno disulla poltrona degli opinionisti del GF Vip , è arrivata la conferma sui nomi scelti per la nuova edizione del reality. L'ufficialità arriva dal settimanale Chi , diretto da Alfonso ...Dalle ultime indiscrezioni, infatti,tornerà sulla scomoda poltrona di opinionista del GF Vip 7, ma avrà bisogno di una spalla. Così a Chi le chiedono se c'è una possibilità che sia ...Palinsesto Canale 5 2022-2023: cosa vedremo in tv da settembre Tra conferme e novità, la prima rete del Biscione punta sui reality ...Novità e conferme alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2022/2023, con il ritorno di titoli storici come La Talpa e Mai Dire Gol, Chiambretti e ...