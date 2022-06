Siccità, Draghi: da lunedì pronti ad approvare piani d'emergenza (Di giovedì 30 giugno 2022) commenta Il governo si prepara a gestire 'la crisi idrica più grave degli ultimi 70 anni'. Lo ha detto Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri spiegando: 'La Siccità ha due ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 giugno 2022) commenta Il governo si prepara a gestire 'la crisi idrica più grave degli ultimi 70 anni'. Lo ha detto Marioin conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri spiegando: 'Laha due ...

Pubblicità

fisco24_info : Siccità colpisce il centro Italia, soffre il Tevere: Draghi: ''Da lunedì pronti ad approvare i piani di emergenza' - 46Ivano : RT @anna_volante: Gruber a Ottoemezzo: 'ma come mai Draghi ha impiegato 12 ore per smentire la telefonata con Grillo?' Lilly, se non te l'a… - cordaro_enzo : RT @AdmiralReloade1: Se vedete l'immagine meteo da satellite, dall'altro lato delle alpi piove a dirotto, Francia, Svizzera, Austria da noi… - EzioRocchiBalbi : RT @AnnaRagosta: @EzioRocchiBalbi @Avv_Mant @AlessandraB18 @SkyItalia Draghi: “Era necessario approvare entro oggi gli sgravi sui costi in… - AdmiralReloade1 : Se vedete l'immagine meteo da satellite, dall'altro lato delle alpi piove a dirotto, Francia, Svizzera, Austria da… -