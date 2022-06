Scatta l'obbligo del Pos, multe per chi non accetta bancomat e carta di credito (Di giovedì 30 giugno 2022) Da oggi sanzioni per chi non usa il Pos per i pagamenti elettronici. La multa è di 30 euro più il 4% del valore della transazione. Da tempo esiste l'obbligo di accettare carte di credito e bancomat e un limite a 2000 euro per i pagamenti in contanti Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 giugno 2022) Da oggi sanzioni per chi non usa il Pos per i pagamenti elettronici. La multa è di 30 euro più il 4% del valore della transazione. Da tempo esiste l'dire carte die un limite a 2000 euro per i pagamenti in contanti

Pubblicità

IMBili_ : @massimo_macs @ncorrasco @totofaz @sanchez_strada @_bando10 @AMIN1908_ L’unica cosa potrebbe essere che l’obbligo e… - ZenatiDavide : Scatta l’obbligo del Ps. I tabaccai chiedono l’esonero. Lo Stato punisce chi non si adegua: Scatta l’obbligo dei Po… - indip_nuova : Scatta l'obbligo del Ps. I tabaccai chiedono l'esonero. Lo Stato punisce chi non si adegua - - Lord_Vltor : RT @DegliGiulietta: ricordo a tutti gli amici del cacciavite che da venerdì 01/07 scatta l’obbligo di fatturazione elettronica per i forfet… - lasiciliait : Scatta l'obbligo del Pos e i tabaccai chiedono l'esonero -