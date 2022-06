Presto in aumento i pedaggi autostradali: ecco di che percentuale (Di giovedì 30 giugno 2022) Il prezzo dei carburanti sta mettendo in ginocchio gli automobilisti: alla faccenda Presto se ne aggiungerà un’altra, ovvero quella relativa agli aumenti dei pedaggi autostradali. Roberto Tommasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, ha fatto sapere che tra la fine di giugno e l’inizio di luglio potremmo assistere ad un incremento delle tariffe pari all’1,5% (finora le tariffe erano rimaste le stesse dall’anno 2018 ad oggi). Si tratta di aumenti non ancora ufficializzati, visto che il gruppo ne sta parlando con il Ministero. L’azienda, di risposta alle polemiche che si sono inevitabilmente sollevate, ha fatto sapere che le rimodulazioni tariffarie erano già state inserite nel Pef (Piano Economico e Finanziario di Autostrade per l’Italia) e che quindi non si tratta di una manovra consequenziale all’attuale ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Il prezzo dei carburanti sta mettendo in ginocchio gli automobilisti: alla faccendase ne aggiungerà un’altra, ovvero quella relativa agli aumenti dei. Roberto Tommasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, ha fatto sapere che tra la fine di giugno e l’inizio di luglio potremmo assistere ad un incremento delle tariffe pari all’1,5% (finora le tariffe erano rimaste le stesse dall’anno 2018 ad oggi). Si tratta di aumenti non ancora ufficializzati, visto che il gruppo ne sta parlando con il Ministero. L’azienda, di risposta alle polemiche che si sono inevitabilmente sollevate, ha fatto sapere che le rimodulazioni tariffarie erano già state inserite nel Pef (Piano Economico e Finanziario di Autostrade per l’Italia) e che quindi non si tratta di una manovra consequenziale all’attuale ...

