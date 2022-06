Pic nic sì | ma zero waste | ecco 3 consigli utili

Leggi su dilei

(Di giovedì 30 giugno 2022) D’estate è bello fermarsi al parco, o in spiaggia o in mezzo alla natura a pranzare o a cenare, organizzando un bel pic nic per godersi la bellezza del paesaggio. Anche noi possiamo contribuire in modo concreto per fare sì che questo paesaggio continui a restare bello come la natura l’ha creato: il modo più semplice per farlo? Non produrre rifiuti!qualcheo per un pic nic. 1. usate contenitori che riporterete a casa Sembra banale, ma non lo è affatto: se preparate da voi il vostro pasto e lo mettete in contenitori che riporterete a casa, l’impatto ambientale sarà pari allo, perché non lascerete nemmeno un rifiuto. Non pensate che sia necessario comprare complicati e costosi set porta pranzo: rizzate i contenitori dotati di coperchio degli alimenti ...