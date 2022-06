Pd, il report sui filorussi che infila Augias tra i putiniani. E lui: «Mi cadono le braccia» (Di giovedì 30 giugno 2022) Un report sui filorussi imbarazza il Partito Democratico. L’onorevole Andrea Romano lo ha presentato ieri alla Camera in una conferenza stampa alla quale hanno dato forfait la responsabile esteri del partito Lia Quartapelle e Riccardo Magi di +Europa. E questo perché il documento “Disinformazione sul conflitto russo-ucraino” curato dalle organizzazioni non governative Federazione Italiana Diritti Umani e Open Dialogue è piuttosto confuso. Visto che infila in un calderone putiniano Alessandro Orsini e Corrado Augias insieme a Oliver Stone per un’intervista a Vladimir Putin. La “colpa” di Augias è quella di aver condotto una puntata di Rebus intervistando lo storico Alessandro Barbero. «Putiniano a chi?» Le due ong spiegano oggi a Repubblica che per disinformazione intendono «la diffusione non di ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Unsuiimbarazza il Partito Democratico. L’onorevole Andrea Romano lo ha presentato ieri alla Camera in una conferenza stampa alla quale hanno dato forfait la responsabile esteri del partito Lia Quartapelle e Riccardo Magi di +Europa. E questo perché il documento “Disinformazione sul conflitto russo-ucraino” curato dalle organizzazioni non governative Federazione Italiana Diritti Umani e Open Dialogue è piuttosto confuso. Visto chein un calderone putiniano Alessandro Orsini e Corradoinsieme a Oliver Stone per un’intervista a Vladimir Putin. La “colpa” diè quella di aver condotto una puntata di Rebus intervistando lo storico Alessandro Barbero. «Putiniano a chi?» Le due ong spiegano oggi a Repubblica che per disinformazione intendono «la diffusione non di ...

