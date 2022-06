Operazione dei Carabinieri: provvedimenti nei confronti di 38 persone (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Salerno, Avellino, Caserta, Chieti e Frosinone, militari di questo Comando Provinciale supportati da quelli dei reparti territorialmente competenti, stanno eseguendo un provvedimento cautelare emesso dal GIP del locale Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 38 persone (14 delle quali sottoposte alla custodia cautelare in carcere, 21 agli arresti domiciliari e le rimanenti 3 all’obbligo di presentazione alla p.g.), indagate, a vario titolo, dei reati di “estorsione e lesioni personali, aggravati dalla finalità mafiosa, porto e detenzione di armi in luogo pubblico, concorso in spaccio di sostanze stupefacenti, truffa ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni pubbliche, ricettazione, riciclaggio, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Salerno, Avellino, Caserta, Chieti e Frosinone, militari di questo Comando Provinciale supportati da quelli dei reparti territorialmente competenti, stanno eseguendo un provvedimento cautelare emesso dal GIP del locale Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, neidi 38(14 delle quali sottoposte alla custodia cautelare in carcere, 21 agli arresti domiciliari e le rimanenti 3 all’obbligo di presentazione alla p.g.), indagate, a vario titolo, dei reati di “estorsione e lesioni personali, aggravati dalla finalità mafiosa, porto e detenzione di armi in luogo pubblico, concorso in spaccio di sostanze stupefacenti, truffa ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni pubbliche, ricettazione, riciclaggio, ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : USA invasero Afghanistan, no non era un’aggressione ma un’operazione anti-terrorismo (se ci pensate è stessa favole… - francesco_c_69 : @la_kuzzo separare la cittadinanza dei bambini da quella dei genitori è un'operazione bestiale...oppure voi mirate anche una genitori??!! - afgibi : RT @affari_politici: Il ministro #Brunetta nasconde tutti i suoi tweet. È in corso un’operazione di cancellazione dei post compromettenti?… - Lazio_TV : SALERNO: VASTA OPERAZIONE DEI CARABINIERI - Quinta00876879 : RT @Zerovirgola2: “Le telefonate e i messaggini di Draghi a Grillo per istigarlo a far fuori Conte da leader dei 5S rivelati da Grillo a De… -