Lewis Hamilton chiede una svolta nella Formula 1 dopo lo scandaloso commento di Nelson Piquet (Di giovedì 30 giugno 2022) Diverse personalità di spicco nel mondo della Formula 1 sono intervenute pubblicamente a sostegno della superstar del volante Lewis Hamilton, dopo che l'ex campione Nelson Piquet si era riferito a lui usando un termine interpretabile come un insulto razzista.La dichiarazione di Piquet risale a un'intervista del 2021, in cui si parlava dell'incidente avvenuto durante il Gran Premio di Gran Bretagna che ha coinvolto Hamilton e il collega Max Verstappen. Nel corso della conversazione con Motorsports Talk, che si è svolta in lingua portoghese, il pilota brasiliano ha apostrofato Hamilton usando la parola «neguinho», una parola dal significato ambiguo in Brasile che assume la sua peggiore accezione perché seguito ...

