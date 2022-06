La rabbia dei curdi: l'accordo con la Turchia è un tradimento (Di giovedì 30 giugno 2022) L'accordo raggiunto con la Turchia di Erdogan affinché togliesse il veto all'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato ha un prezzo. Le concessioni fatte al presidente turco riguardano principalmente "... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) L'raggiunto con ladi Erdogan affinché togliesse il veto all'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato ha un prezzo. Le concessioni fatte al presidente turco riguardano principalmente "...

Pubblicità

serracchiani : C’è un disagio sociale che tocca il paese. Il @pdnetwork mette al centro crescita dei salari, lavoro per i giovani… - AlessioColzani : ?? SUK DELLA #STAZIONE A #NAPOLI, GIÀ LIBERI GLI #AGGRESSORI. LA RABBIA DEI #VIGILI: VERGOGNOSO! Una sola identific… - Serendippo18 : @RobertoBurioni @FabrizioChiodo Ecco un caso in cui la rabbia verso se stesso e il rancore verso chi lo ha colto in… - MarcoRe44240861 : @Masssimilianoo E mi fa rabbia perché in fondo dietro a tutto ciò ci sono le solite ong che fanno poi capo a miliar… - fedezic : La Juventus saluta 3 giocatori in scadenza: #Dybala, #Morata e #Bernardeschi. Le reazioni dei tifosi certificano ch… -