Giancarlo Magalli, fatto fuori dalla Rai? Perde anche l'ultimo progetto (Di giovedì 30 giugno 2022) Giancarlo Magalli. Il noto presentatore Rai ha lasciato la guida dello storico programma "I fatti vostri". Dopo un altro breve progetto è del tutto sparito dal piccolo schermo La conclusione della scorsa stagione televisiva ha visto un abbandono tanto inaspettato quanto sconvolgente. Il programma "I fatti vostri", infatti, è divenuto orfano del suo storico presentatore, Giancarlo Magalli che ha deciso di cambiare direzione dopo esserne stato al comando per più di venti anni. Giancarlo Magalli e Adriana Volpe (Instagram)A prendere il suo posto sono subentrati Salvo Sottile, Anna Falchi ed Emanuela Aureli. La popolare trasmissione va in onda su Rai 2, nata da un'idea del regista e autore Michele Guardì. Venne alla luce negli anni '90 e ...

