“Francesca Pascale e Paola Turci spose sabato 2 luglio”

sabato 2 luglio Francesca Pascale sposerà Paola Turci. La notizia è stata resa nota dal Corriere della Sera. Da qualche anno si rincorrevano le voci di una relazione tra l'ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante, una storia che non era mai stata ufficializzata dalle protagoniste. Nemmeno mai smentita, diventata di dominio pubblico ad agosto 2020 dopo le foto pubblicate dal settimanale "Oggi" che mostrava le due donne in compagnia, tra effusioni e un bacio appassionato, su uno yacht in vacanza. Quattro mesi prima di questi scatti era stata comunicata la fine della relazione tra il leader di Forza Italia e Pascale. Una storia resa nota nel 2012, anche se fin dal gennaio 2011 il Cavaliere aveva rivelato di avere una nuova compagna, senza rivelare ...

