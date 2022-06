Cameriera chiede di essere pagata | picchiata a sangue dal titolare del ristorante

Pubblicità

Liguria Today

Un'ambulanza (foto d'archivio) Riva Trigoso, 30 giugno 2022 - Unadi 40 anni è stata picchiata a sangue dal titolare di un ristorante di Riva Trigoso ( Genova) , per aver chiesto il pagamento delle sue spettanze. Secondo una prima ricostruzione effettuata ...Una storia di , assurda. Una donna di 40 anni, in un ristorante di (), è stata picchiata a sangue per aver chiesto il pagamento delle sue spettanze. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai ...