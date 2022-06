Tuffi, Mondiali 2022: Chiara Pellacani in finale dal metro, eliminata Elena Bertocchi (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ci sarà solo Chiara Pellacani nella finale del metro femminile ai Mondiali di Budapest. Dopo una palpitante eliminatoria (sempre con la divisione in due gruppi) la romana ha staccato il biglietto per l’ultimo atto, concludendo in settima posizione; mentre la beffa è veramente atroce per Elena Bertocchi, tredicesima e a mezzo centesimo di punto dalla qualificazione. Una bella gara quella di Pellacani, che ha concluso con il punteggio totale di 251.05, che le permette di sognare anche una medaglia nella finale di oggi pomeriggio. Davvero eccellente il doppio e mezzo avanti carpiato (55 punti), ma è stata una prova molto regolare per la romana, che può migliorarsi e quindi andare a caccia di una medaglia. Non ce l’ha fatta, invece, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ci sarà solonelladelfemminile aidi Budapest. Dopo una palpitante eliminatoria (sempre con la divisione in due gruppi) la romana ha staccato il biglietto per l’ultimo atto, concludendo in settima posizione; mentre la beffa è veramente atroce per, tredicesima e a mezzo centesimo di punto dalla qualificazione. Una bella gara quella di, che ha concluso con il punteggio totale di 251.05, che le permette di sognare anche una medaglia nelladi oggi pomeriggio. Davvero eccellente il doppio e mezzo avanti carpiato (55 punti), ma è stata una prova molto regolare per la romana, che può migliorarsi e quindi andare a caccia di una medaglia. Non ce l’ha fatta, invece, ...

