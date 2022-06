Toromania: Bremer alla Juve? Neanche per scherzo: piuttosto datelo all'Inter (Di mercoledì 29 giugno 2022) All’idea che Gleison Bremer sarà ceduto tutti i tifosi del Torino si sono ormai abituati, all’idea che possa essere ceduto... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) All’idea che Gleisonsarà ceduto tutti i tifosi del Torino si sono ormai abituati, all’idea che possa essere ceduto...

Toromania: almeno Praet va tenuto Commenta per primo Belotti, Bremer, Brekalo, Pobega , forse anche Mandragora : il Torino nella prossima stagione perderà molti dei suoi titolari, giocatori chiave che hanno dato un grande contributo nell'ultimo campionato. Nell'... Toromania: Toro, prendi esempio dall'Inter ... Belotti non rinnoverà il contratto, Pobega tornerà al Milan, Bremer andrà via, Brekalo non sarà riscattato e al momenti non è ancora stato trovato l'accordo per i riscatti di Mandragora e Praet . ...