Sui social di Taverna spunta un attacco a Grillo Lei rimuove il post in lacrime | Errore del mio staff

"Perché sta succedendo questo Beppe? Perché stai delegittimando il nostro capo politico. Il Movimento non è di tua proprietà, il Movimento lo abbiamo costruito tutti insieme mettendoci tempo, fatica e denaro. Questa volta Beppe ci devi dare delle spiegazioni valide a tutto questo. Noi siamo con Giuseppe Conte". Sono alcune delle frasi comparse questa mattina sul profilo Facebook di Paola Taverna, vicepresidente del Senato e del M5s, e poi subito cancellate. Un post che rimanda a un'intervista del sociologo Domenico De Masi al "Fatto Quotidiano", in cui quest'ultimo riferisce alcune considerazioni di Grillo: e cioè che Draghi gli starebbe chiedendo di allontanare Conte. E che subito è girato tantissimo nelle chat dei parlamentari grillini. Solo che poco dopo s'è aggiunto un elemento tragicomico all'agitazione di questi giorni nei ...

