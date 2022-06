Putin al G20, Draghi: «Non verrà, forse intervento da remoto». Ira del Cremlino: «Non è lui a decidere» (Di mercoledì 29 giugno 2022) Da «non sono deluso» ad «è stato veramente un successo» in meno di 96 ore. Alla fine Mario Draghi l?ha spuntata. Ieri è infatti riuscito a far... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 29 giugno 2022) Da «non sono deluso» ad «è stato veramente un successo» in meno di 96 ore. Alla fine Mariol?ha spuntata. Ieri è infatti riuscito a far...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Scontro tra #Draghi e Mosca. Il premier: 'No #Putin al #G20'. E il Cremlino reagisce duramente ?? - ladyonorato : Se queste gaffe le avesse fatte un altro, apriti cielo… #Draghi #epicfail - petergomezblog : G20, Draghi: “Putin non ci sarà in presenza, forse da remoto”. Il Cremlino: “Non è lui che decide”… - cocchi2a : RT @ultimenotizie: La #Russia conferma che l'invito a #Putin a partecipare al #G20 in Indonesia è stato ricevuto. Lo rende noto il Cremlino… - RenzoCianchetti : RT @valy_s: Cremlino: “La Russia conferma che l'invito a #Putin a partecipare al #G20 in #Indonesia è stato ricevuto. Non è #Draghi a decid… -