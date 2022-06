Neymar alla Juventus? Twitter impazzisce. The Athletic: non vuole andare in Premier (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dove andrà Neymar? Non si sa, ovviamente. Ha un contratto fino al 2027 col Psg ma il Psg non lo vorrebbe più. In Italia si scrive di un interessamento della Juventus. Lo scrive Nicolò Schira. Piovono conferme su tutti i giornali e a reti unificate sul tentativo della #Juventus per #Neymar. Il #PSG è pronto a lasciare il brasiliano in prestito secco/diritto di riscatto. La #Juventus in questo caso pagherebbe solo 8M (+32M del PSG). Vediamo… #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchria) June 29, 2022 The Athletic, invece, ricorda che il Psg vorrebbe trovare un club per Neymar ma non c’è la coda per un calciatore dallo stipendio importante e che lo scorso anno ha saltato 18 partite. Scrive che lui vorrebbe tornare a Barcellona ma il club deve prima risolvere le proprie ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dove andrà? Non si sa, ovviamente. Ha un contratto fino al 2027 col Psg ma il Psg non lo vorrebbe più. In Italia si scrive di un interessamento della. Lo scrive Nicolò Schira. Piovono conferme su tutti i giornali e a reti unificate sul tentativo della #per #. Il #PSG è pronto a lasciare il brasiliano in prestito secco/diritto di riscatto. La #in questo caso pagherebbe solo 8M (+32M del PSG). Vediamo… #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchria) June 29, 2022 The, invece, ricorda che il Psg vorrebbe trovare un club perma non c’è la coda per un calciatore dallo stipendio importante e che lo scorso anno ha saltato 18 partite. Scrive che lui vorrebbe tornare a Barcellona ma il club deve prima risolvere le proprie ...

napolista : Neymar alla Juventus? Twitter impazzisce. The Athletic: non vuole andare in Premier Il destino del brasiliano infi… - marsiglia_lara : RT @gabri__1210: ??”Piovono conferme per #Neymar alla #Juventus” [@NicoSchria - Top Calcio] - catraissaltata : Sinceramente neymar alla juve mi farebbe rosicare tantissimo - thecatjimmy80 : Ve la arrivo come mi é girata Neymar non è stato solo offerto alla Juve Neymar VUOLE venire alla Juve - Francalidia4 : @PinoVaccaro77 Ronaldo si è riproposto alla Juve..perché gioca la Champions..lanRoma no al limite se deve giocare… -