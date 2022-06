Migranti: Turchia, in salvo oltre 100 respinti dalla Grecia (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Guardia costiera turca ha messo in salvo 108 Migranti che tentavano di raggiungere illegalmente le isole greche dalla costa turca sull'Egeo ma sarebbero stati respinti dalle forze di Atene. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Guardia costiera turca ha messo in108che tentavano di raggiungere illegalmente le isole grechecosta turca sull'Egeo ma sarebbero statidalle forze di Atene. Lo ...

Pubblicità

bstabile : @PSchioppa Una porcata immensa sia quello che gli accordi con Libia e Turchia (sempre quella) per fermare i migrant… - fisco24_info : Migranti: Turchia, in salvo oltre 100 respinti dalla Grecia: Erano partiti dalla costa turca sull'Egeo in provincia… - telodogratis : Migranti: Turchia, in salvo oltre 100 respinti dalla Grecia - filippocicciu : #Migranti: #Turchia, in salvo oltre 100 respinti dalla #Grecia Erano partiti dalla costa turca sull'#Egeo in provi… - eccapecca : *Non è una barzelletta. Immigrazione, un russo e un ucraino arrestati in #Italia dalla polizia: organizzavano sbar… -