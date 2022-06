LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Pellacani e Bertocchi quinta e sesta dopo tre tuffi (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, tuffi E PALLANUOTO) 10.51: 46.80 con l’uno e mezzo rovesciato per Elena Bertocchi (195.35). Per la lombarda diventa fondamentale l’ultimo tuffo per mettersi in una posizione più tranquilla in attesa del secondo gruppo. 10.48: 50.40 con un ottimo uno e mezzo rovesciato per Chiara Pellacani (151.15), che è proprio davanti ad Elena Bertocchi. Le due azzurre sono rispettivamente quinta e sesta. 10.46: Anche l’australiana Sheehan (155.70) e la tedesca Oettinghaus (152.10) sono davanti a Bertocchi, anche se l’azzurra è vicinissima. 10.42: Super uno e mezzo rovesciato da 55.25 per l’americana ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 10.51: 46.80 con l’uno e mezzo rovesciato per Elena(195.35). Per la lombarda diventa fondamentale l’ultimo tuffo per mettersi in una posizione più tranquilla in attesa del secondo gruppo. 10.48: 50.40 con un ottimo uno e mezzo rovesciato per Chiara(151.15), che è proprio davanti ad Elena. Le due azzurre sono rispettivamente. 10.46: Anche l’australiana Sheehan (155.70) e la tedesca Oettinghaus (152.10) sono davanti a, anche se l’azzurra è vicinissima. 10.42: Super uno e mezzo rovesciato da 55.25 per l’americana ...

