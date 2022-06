LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: argento luccicante di Pellacani/Santoro nel sincro misto! Pellacani quarta dal metro! (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 20.14: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito. L’appuntamento è per domani con il metro maschile, i preliminari della piattaforma femminile e la finale del sincro donne dalla piattaforma dove non ci sono azzurri. Buona serata! 20.13: Tre ori per la Cina nella giornata di oggi, mentre l’Italia porta a casa un argento e un quarto posto di grande spessore 20.12: Altra splendida giornata per l’Italia a Budapest. Questa è la medaglia numero 19 del Mondiale per gli azzurri. Grande solidità di una coppia giovane dove la veterana è la quasi ventenne Pellacani con Santoro che deve ancora compiere 16 anni ed ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 20.14: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito. L’appuntamento è per domani con il metro maschile, i preliminari della piattaforma femminile e la finale deldonne dalla piattaforma dove non ci sono azzurri. Buona serata! 20.13: Tre ori per la Cina nella giornata di oggi, mentre l’Italia porta a casa une un quarto posto di grande spessore 20.12: Altra splendida giornata per l’Italia a Budapest. Questa è la medaglia numero 19 del Mondiale per gli azzurri. Grande solidità di una coppia giovane dove la veterana è la quasi ventenneconche deve ancora compiere 16 anni ed ...

