LIVE Nuoto di fondo, 10 km Mondiali 2022 in DIRETTA: attacca Paltrinieri, Wellbrock in difficoltà! Acerenza si gioca la medaglia! (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, fondo, TUFFI E PALLANuoto) SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! OROOOO E ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nella 10 km Paltrinieri e Acerenza fanno doppietta, magici gli azzurri nella 10 km!!!! 13.51 PRIMO E SECONDO I DUE AZZURRII!!!! Paltrinieri davanti e Acerenza che possono centrare la doppietta!!! 13.50 VAI GREG!!! Grande ritmo del carpigiano che cerca di fiaccare la resistenza degli avversari. Splendido Acerenza in lotta per il secondo posto con Olivier e guai a sottovalutare Wellbrock, che sembra recuperare. 13.49 ATTENZIONEEEEE!!!!! Forcing di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO,, TUFFI E PALLA) SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! OROOOO E ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nella 10 kmfanno doppietta, magici gli azzurri nella 10 km!!!! 13.51 PRIMO E SECONDO I DUE AZZURRII!!!!davanti eche possono centrare la doppietta!!! 13.50 VAI GREG!!! Grande ritmo del carpigiano che cerca di fiaccare la resistenza degli avversari. Splendidoin lotta per il secondo posto con Olivier e guai a sottovalutare, che sembra recuperare. 13.49 ATTENZIONEEEEE!!!!! Forcing di ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE - Nuoto di fondo, 10km maschile e femminile Mondiali Budapest 2022: aggiornamenti in DIRETTA - OA_Sport : #NUOTO #FONDO Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della 10 km di nuoto di fondo maschile a #Budapest2022: Paltrinieri… - JustNowOne : LIVE Nuoto di fondo, 10 km donne Mondiali 2022 in DIRETTA: Van Rouwendaal, rimonta d'oro! Azzurre lontane - OA Spor… - Nuotomania : DA - zazoomblog : LIVE Nuoto di fondo 10 km donne Mondiali 2022 in DIRETTA: Olasz prova l’azione ma le azzurre sono vicine - #Nuoto… -