Isabella Ferrari: “Ho abortito, ero una ragazzina. Non ho sensi di colpa ma ci ripenso con dolore” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Al Festival di Taormina per La mia Ombra è Tua, di Eugenio Cappuccio e con Marco Giallini, Isabella Ferrari si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera: “Sono arrivata da Piacenza a Roma che ero minorenne, accompagnata da mio zio camionista. Papà commerciava in bestiame. Ho incarnato il sogno di mia madre. Non ho avuto il tempo di pensare a cosa mi sarebbe piaciuto fare. Sono stata trascinata dalla sua energia, portata con le unghie e con i denti, a 15 anni, a Miss Teenager Italia“, ricorda a proposito degli esordi. “Sapore di Mare“, film cult. Lei, attrice di culto. Eppure nel 1989 la fischiarono: lei, “attrice di commedia” a Venezia con Appuntamento a Liverpool di Marco Tullio Giordana. 51 anni, il tempo che passa ma una grande sicurezza: “Sono una donna invecchiata bene, posso dire ancora bella. Ma è difficile pensarmi così. Continuo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Al Festival di Taormina per La mia Ombra è Tua, di Eugenio Cappuccio e con Marco Giallini,si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera: “Sono arrivata da Piacenza a Roma che ero minorenne, accompagnata da mio zio camionista. Papà commerciava in bestiame. Ho incarnato il sogno di mia madre. Non ho avuto il tempo di pensare a cosa mi sarebbe piaciuto fare. Sono stata trascinata dalla sua energia, portata con le unghie e con i denti, a 15 anni, a Miss Teenager Italia“, ricorda a proposito degli esordi. “Sapore di Mare“, film cult. Lei, attrice di culto. Eppure nel 1989 la fischiarono: lei, “attrice di commedia” a Venezia con Appuntamento a Liverpool di Marco Tullio Giordana. 51 anni, il tempo che passa ma una grande sicurezza: “Sono una donna invecchiata bene, posso dire ancora bella. Ma è difficile pensarmi così. Continuo ...

Pubblicità

Corriere : Isabella Ferrari: «Ero una ragazzina, ho abortito. Provo dolore senza sensi di colpa» - FQMagazineit : Isabella Ferrari: “Ho abortito, ero una ragazzina. Non ho sensi di colpa ma ci ripenso con dolore” - camillini : RT @lasoncini: Fitto mistero perché gli italiani - cani come dialoghisti pure quando sarebbe il mestiere loro - si ostinino a sceneggiare i… - Publicante : RT @lasoncini: Fitto mistero perché gli italiani - cani come dialoghisti pure quando sarebbe il mestiere loro - si ostinino a sceneggiare i… - andreastoolbox : Isabella Ferrari choc: «Ho abortito a 17 anni, lo ricordo con dolore. Ma non sono pentita» -