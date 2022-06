F1, Piquet nella bufera per frasi su Lewis Hamilton. “Linguaggio razzista è inaccettabile” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il tema del razzismo tiene banco in F1. Questa volta nell’occhio del ciclone ci è finito il tre volte campione del mondo Nelson Piquet. Pilota formidabile ma troppe volte sopra le righe come in questo caso. L’episodio risale a qualche mese fa, quando alla vigilia del Gp del Brasile, gli venne chiesta la sua opinione in merito al contatto tra Verstappen e Hamilton a Silverstone. Nelson Piquet, campione per 3 volte di Formula 1“Il Linguaggio discriminatorio o razzista è inaccettabile”: la condanna della Formula 1 “Il n****etto ha posizionato la macchina in modo che Verstappen non potesse sterzare. Il n****etto l’ha fatto perché sapeva che quella curva non avrebbero potuto farla in due. È stato fortunato che solo l’altra macchina sia andata a sbattere, ha agito in modo sporco.” Quelle ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il tema del razzismo tiene banco in F1. Questa volta nell’occhio del ciclone ci è finito il tre volte campione del mondo Nelson. Pilota formidabile ma troppe volte sopra le righe come in questo caso. L’episodio risale a qualche mese fa, quando alla vigilia del Gp del Brasile, gli venne chiesta la sua opinione in merito al contatto tra Verstappen ea Silverstone. Nelson, campione per 3 volte di Formula 1“Ildiscriminatorio o”: la condanna della Formula 1 “Il n****etto ha posizionato la macchina in modo che Verstappen non potesse sterzare. Il n****etto l’ha fatto perché sapeva che quella curva non avrebbero potuto farla in due. È stato fortunato che solo l’altra macchina sia andata a sbattere, ha agito in modo sporco.” Quelle ...

