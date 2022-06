Epstein | Ghislaine Maxwell condannata a 20 anni | manipolò minorenni affinché venissero abusate

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Caso Epstein: Ghislaine Maxwell condannata a 20 anni. Ritenuta colpevole di aver adescato e manipolato minorenni pe… - ilpost : Ghislaine Maxwell è stata condannata a 20 anni di prigione per aver aiutato Jeffrey Epstein ad abusare sessualmente… - Corriere : Ghislaine Maxwell condannata a vent’anni di prigione: chi è la complice di Jeffrey Epstein - CavalloliberoZ : RT @tradori: Ghislaine Maxwell (caso Epstein) è stata dichiarata colpevole di traffico sessuale di bambini. Il giudice si rifiuta di rila… - Erosenn67299186 : RT @realDonadelLuca: Ghislaine Maxwell, ex compagna del miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, è stata condannata a 20 anni di prigione per… -

Maxwell ha ricevuto una severa sentenza per il suo ruolo di procacciatrice di minorenni e complice di abusi sessuali a fianco di Jeffrey, il miliardario pedofilo morto suicida in ......britannicaMaxwell, dopo che una giuria di New York l'ha ritenuta colpevole di aver adescato e manipolato minorenni perchè fossero sessualmente abusate dal finanziere Jeffry, il suo ...... Andrea ha pagato l'indennizzo a Virginia Giuffre Prima della lettura della sentenza nei suoi confronti nel caso Epstein, Ghislaine Maxwell ha detto che "è il più grande rammarico della mia vita ...Il tribunale di New York si è espresso sul caso Jeffrey Epstein. Ghislaine Maxwell è stata condannata a 20 anni di carcere.