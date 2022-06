Arriva la pubblicità su Netflix | è la fine di un' era?

(Di mercoledì 29 giugno 2022) La piattaforma di streaming sta valutando l'ipotesi inserire spot in film e serie tv per abbassare il prezzo degli abbonamenti. Una mossa che potrebbe forse risanare i bilanci ma rischia di frenare la spinta a sperimentare e innovare

Pubblicità

