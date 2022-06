Ag Kvaratskhelia | 'Era fatta con la Juve | poi Paratici è andato via C'era il Milan | ma solo il Napoli si è mosso davvero'

Pubblicità

ildiavolo_d : RT @cmdotcom: Ag. #Kvaratskhelia: 'Era fatta con la #Juve, poi #Paratici è andato via. C'era il #Milan, ma solo il #Napoli si è mosso davve… - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: Ag. #Kvaratskhelia: 'Era fatta con la #Juve, poi #Paratici è andato via. C'era il #Milan, ma solo il #Napoli si è mosso davve… - cmdotcom : Ag. #Kvaratskhelia: 'Era fatta con la #Juve, poi #Paratici è andato via. C'era il #Milan, ma solo il #Napoli si è m… - junews24com : Kvaratskhelia Juve, l'agente svela: «C'era un pre-accordo! Poi Paratici se n'è andato» - - salv_amoroso : ?? NAPOLI Agente #Kvaratskhelia: 'C'era un serio interesse e offerta solo dal Napoli e poi abbiamo firmato il cont… -

...in più ad un calciomercato in entrata che si è fermato agli acquisti di Olivera e. ... Demme - Valencia, tutto fermo Nei giorni scorsi siparlato anche di Diego Demme : anche il ...Come accade al Napoli, che ha messo a segno due colpi, Olivera e. Ci sono però ...nata l'ipotesi di vedere il giocatore fuori rosa come accadde con Milik nel 2020 , ma in quel caso ...Gli ultimi giorni in Russia, il passaggio al Napoli e le grandi prove con la nazionale della Georgia. Khvicha Kvaratskhelia torna a parlare in quella che potrebbe essere l'ultima intervista ...Khvicha Kvaratskhelia, nuovo giocatore del Napoli, ha parlato in un'intervista in Georgia con Nobel Arustamyan: “Ho parlato con Spalletti, mi ha detto che voleva lavorare con me e io ho pensato di vol ...